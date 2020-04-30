القضاء: تم اعتقال ثمانية متهمين اساسيين بقضية التأمين بالتربية بينهم وكيل الوزارة

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، ان التحقيق في قضية عقد تامين وزارة التربية مستمر، فيما اشار الى انه تم اعتقال ثمانية متهمين اساسيين بالقضية بينهم وكيل الوزارة.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القاضي المختص في المحكمة المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة اوضح ان المحكمة مستمرة في اجراءات التحقيق بخصوص قضية عقد التامين الخاص بوزارة التربية مع احدى الشركات"، مبينا انه "تم القاء القبض على ثمانية من المتهمين الاساسيين وهم موقوفون حاليا على ذمة التحقيق ومن بينهم وكيل الوزارة".
واضافت انه "تم استعادة مبلغ ٢٥ مليار دينار من مبلغ العقد البالغ ٤١ مليار دينار وان الجهود مستمرة لاستعادة المتبقي من المبلغ خلال الايام القادمة".
واوضح القاضي المختص بالتحقيق في هذه القضية ان "وزيرة التربية تم تدوين أقوالها في القضية وهي مكفلة حاليا بانتظار موعد المحاكمة بعد اكتمال التحقيق"، مشيرا الى ان "المحكمة اصدرت اوامر قبض بحق مجموعة من المتهمين اللبنانيين المتورطين في القضية واصدرت قرارات بحجز كافة حساباتهم واموالهم ومستحقاتهم لدى المصارف والمؤسسات العراقية".
وتابع "كما صدرت مذكرة باستقدام احد اعضاء مجلس النواب المتهم بالوقوف خلف تلك الجريمة"، لافتا الى ان "المحكمة بانتظار رفع الحصانة عنه لاستكمال الاجراءات التحقيقة بحقه".
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