علاوي يغرد بشأن الخلافات بين بغداد واربيل: العراق لايحتمل مزيدا من الانقسام

غرد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الخميس، بشأن الخلافات بين بغداد واربيل، فيما اشار الى ان العراق لايحتمل مزيدا من الانقسام.

وقال علاوي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "لطالما حذرت من خطورة تسويف حل الخلافات بين بغداد‬ واربيل‬ والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، واكدت ضرورة اعتماد لجنة حكماء لحسم هذا الملف تحت مظلة الدستور".

واضاف ان "العراق لايحتمل مزيدا من التصعيد والانقسام وهو مايوجب على اللجان المشتركة الاسراع في ايجاد حل جذري وعادل لجميع تلك المشاكل".