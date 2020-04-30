كشف مصدر أمني، الخميس، مكان وجود "أبو ابراهيم الهاشمي القرشي" خليفة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي الذي قتل بغارة أمريكية.
وقال المصدر لـRT إن "القرشي ليس في العراق، ولم يدخله هذه الفترة، وإنما تُشير المعلومات إلى تواجده داخل الأراضي السورية".
وأضاف أن "القرشي مُتابع من قبل الأجهزة الإستخباراتية العراقية وكذلك التحالف الدولي".
وفي وقت سابق أعلن تنظيم "داعش" أن أبا إبراهيم الهاشمي القرشي هو الزعيم الجديد للتنظيم خلفا لزعيمه السابق، أبو بكر البغدادي، الذي قتل في السابع والعشرين من تشرين الاول 2019 بعملية عسكرية أمريكية غربي سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف مكان وجود خليفة البغدادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.