مصدر يكشف مكان وجود خليفة البغدادي

كشف مصدر أمني، الخميس، مكان وجود "أبو ابراهيم الهاشمي القرشي" خليفة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي الذي قتل بغارة أمريكية.

وقال المصدر لـRT إن "القرشي ليس في العراق، ولم يدخله هذه الفترة، وإنما تُشير المعلومات إلى تواجده داخل الأراضي السورية".

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وأضاف أن "القرشي مُتابع من قبل الأجهزة الإستخباراتية العراقية وكذلك التحالف الدولي".

وفي وقت سابق أعلن تنظيم "داعش" أن أبا إبراهيم الهاشمي القرشي هو الزعيم الجديد للتنظيم خلفا لزعيمه السابق، أبو بكر البغدادي، الذي قتل في السابع والعشرين من تشرين الاول 2019 بعملية عسكرية أمريكية غربي سوريا.