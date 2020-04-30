اعلنت وزارة النقل، الخميس، عن اعادة 287 عراقياً من عمان.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اعادة 287 مواطناً عراقياً من عمان ووصولهم الى مطار بغداد الدولي على متن الطائرة A330/YI-AQY التابعة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية".
واضافت ان "ذلك جاء ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بأعادة العراقين العالقين في الاردن".
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