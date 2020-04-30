الخارجية تعلن نقل جثماني مواطنين عراقيين مع مرافقيهما من لبنان الى بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، عن نقل جثماني مواطنين عراقيين مع مرافقيهما من لبنان الى بغداد.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الخارجية قولها، تم "نقل جثماني مواطنين عراقيين مع مرافقيهما من لبنان الى بغداد".
وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اتهم، الاثنين، سلطة الطيران بالعراق بالامتناع عن اعطاء الموافقة للطيران اللبناني باعادة جثامين عراقيين.
وفيما أكدت سلطة الطيران المدني في، اليوم نفسه، أنها طيلة الأيام الماضية لم تتدخر جهداً في سبيل إعادة العالقين في مختلف دول العالم، لافتة إلى إنها لم تستلم أي طلب رسمي من قبل أي جهة حكومية أو برلمانية او شركة طيران ولم تتفاعل معه لا سيما مجلس النواب العراقي.
وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اتهم، الاثنين، سلطة الطيران بالعراق بالامتناع عن اعطاء الموافقة للطيران اللبناني باعادة جثامين عراقيين.
وفيما أكدت سلطة الطيران المدني في، اليوم نفسه، أنها طيلة الأيام الماضية لم تتدخر جهداً في سبيل إعادة العالقين في مختلف دول العالم، لافتة إلى إنها لم تستلم أي طلب رسمي من قبل أي جهة حكومية أو برلمانية او شركة طيران ولم تتفاعل معه لا سيما مجلس النواب العراقي.
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