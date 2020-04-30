أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تسجيل 614 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة، معتبرا أن بلاده تجاوزت ذروة الوباء.

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كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يعلن تجاوز ذروة الجائحة في بريطانيا رغم تسجيل 614 وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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