محاولة اعتداء على فريق طبي اكتشف إصابات بكورونا في البصرة

وقالت النقابة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك محاولة اعتداء تمت على الكوادر الصحية في مركز الهارثة الصحي شمال محافظة البصرة"، مشيرا الى أن "محاولة الاعتداء عليهم كانت من قبل بعض الأهالي الأمر الذي أدى إلى غلق المركز".



وأضافت، أن "هذه الكوادر وبقيادة الدكتور الصيدلاني محمد ناظم مدير القاطع قد قدم عملاً عظيماً قبل يومين من خلال اكتشافه سبعة وثلاثين حالة إصابة بفيروس كورونا بواسطة التحري الميداني"، مؤكدا أن "لولا جهود تلك الكوادر لحصل انتشار سريع للوباء في قضاء الهارثة".