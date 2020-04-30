أعلنت نقابة صيادلة البصرة، الخميس، عن محاولة اعتداء على فريق طبي اكتشف عدد من الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة.
وقالت النقابة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك محاولة اعتداء تمت على الكوادر الصحية في مركز الهارثة الصحي شمال محافظة البصرة"، مشيرا الى أن "محاولة الاعتداء عليهم كانت من قبل بعض الأهالي الأمر الذي أدى إلى غلق المركز".
وأضافت، أن "هذه الكوادر وبقيادة الدكتور الصيدلاني محمد ناظم مدير القاطع قد قدم عملاً عظيماً قبل يومين من خلال اكتشافه سبعة وثلاثين حالة إصابة بفيروس كورونا بواسطة التحري الميداني"، مؤكدا أن "لولا جهود تلك الكوادر لحصل انتشار سريع للوباء في قضاء الهارثة".
وأضافت، أن "هذه الكوادر وبقيادة الدكتور الصيدلاني محمد ناظم مدير القاطع قد قدم عملاً عظيماً قبل يومين من خلال اكتشافه سبعة وثلاثين حالة إصابة بفيروس كورونا بواسطة التحري الميداني"، مؤكدا أن "لولا جهود تلك الكوادر لحصل انتشار سريع للوباء في قضاء الهارثة".
كانت هذه تفاصيل خبر محاولة اعتداء على فريق طبي اكتشف إصابات بكورونا في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.