بالصور.. عراقي يبتكر جهاز تنفس اصطناعي لمرضى كورونا

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تناقل ناشطون صورا لمهندس عراقي يصنع جهاز تنفس اصطناعي لمرضى كورونا من تصميمه وبرمجته.
علي عبد الحسين الهنداوي، بحسب الناشطين، هو مهندس مكائن ومعدات من بغداد، تمكن من برمجة وصنع جهاز للتنفس الاصطناعي لسد النقص الحاصل في المؤسسات الصحية خلال أزمة كورونا.
علي يقول: "راح أعرض الجهاز على لجنة طبية للتأكد من تغطية كافة المتطلبات، والجهاز محاولة بسيطة لخدمة البلد".
في الحالات الحرجة، يعاني المصاب بكورونا من ضائقة تنفسية حادة، مما يتطلب استخدام أجهزة التنفس الإصطناعي لتوفير دعم هوائي للجهاز التنفسي.
علي يقول: "راح أعرض الجهاز على لجنة طبية للتأكد من تغطية كافة المتطلبات، والجهاز محاولة بسيطة لخدمة البلد".
في الحالات الحرجة، يعاني المصاب بكورونا من ضائقة تنفسية حادة، مما يتطلب استخدام أجهزة التنفس الإصطناعي لتوفير دعم هوائي للجهاز التنفسي.
وفي أدناه مجموعة من صور الجهاز:
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