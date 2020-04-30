243 مليون يورو خسار الاتحاد الفرنسي بعد الغاء مسابقة الدوري

وجاء قرار الشبكة الشهيرة بعد تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي يوم، الثلاثاء الماضي، بتعليق المسابقات الرياضية حتى شهر سبتمبر المقبل ضمن خطتهم في مكافحة العدوى.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن "رئيس مجموعة "كانال +" قد بعث بخطاب لرابطة الدوري صباح اليوم، الخميس، ليؤكد لهم على إنهاء التعاقد بين الطرفين عن موسم 2019/2020".



ودفعت الشبكة مبلغ 37 مليون يورو لصالح الرابطة وهي قيمة المباريات التي عرضتها قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، لكنها أكدت في خطابها أنها لن تدفع أي مبالغ إضافية إذا لم تستأنف البطولة.

وأشارت "ليكيب" إلى أنه "كان من المفترض أن تدفع شبكتي "كانال +" و "بي إن سبورتس" 243 مليون يورو أخرى إلى رابطة الدوري الفرنسي لكن قرار الإلغاء سيمنعهما من الوفاء بتلك المبالغ".

وأكدت شبكة "كانال +" في خطابها أنها "تطلع إلى بداية الموسم الجديد في أقرب وقت ممكن لتدارك الخسائر التي لحقت بها في الفترة الماضية".

