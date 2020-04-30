نائب رئيس البرلمان يعلن الاتفاق على تضمين مقترحات في البرنامج الوزاري

اعلن نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الخميس، عن الاتفاق على تضمين مقترحات في البرنامج الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.
وأضاف البيان أن "المجتمعين تدارسوا مجمل تفاصيل المنهاج الحكومي المقتضب والتركيز على محتواه الخاص بمعالجة التحديات التي تعصف بالبلاد".
واكد الكعبي بحسب البيان "على حصول اتفاق من اللجنة النيابية على تضمين عدد من المقترحات في البرنامج الوزاري المقدم من الكاظمي"، مشيرآ الى ان "ابرز الاولويات والركائز التي حددتها اللجنة تخص قانون الموازنة وازمة كورونا والانتخابات المبكرة ومعالجة الازمة الاقتصادية والصحية الطارئة اضافة الى اولويات التشريع واطر مكافحة الفساد وتشجيع القطاع الصناعي والزراعي وتفعيل الاستثمار والقطاع الخاص وامور مهمة اخرى".
واعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الأربعاء، تسلمه المنهاج الوزاري المقدم من قبل الكاظمي، فيما قرر تشكيل لجنة لدراسة المنهاج.
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