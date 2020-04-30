نائب رئيس البرلمان يعلن الاتفاق على تضمين مقترحات في البرنامج الوزاري

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت السومرية نيوزنسخة منه، إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب ترأس، اليوم الخميس الاجتماع الاول للجنة دراسة ومناقشة المنهاج الوزاري المقدم من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بحضور عدد من النواب والمستشارين".وأضاف البيان أن "المجتمعين تدارسوا مجمل تفاصيل المنهاج الحكومي المقتضب والتركيز على محتواه الخاص بمعالجة التحديات التي تعصف بالبلاد".

واكد الكعبي بحسب البيان "على حصول اتفاق من اللجنة النيابية على تضمين عدد من المقترحات في البرنامج الوزاري المقدم من الكاظمي"، مشيرآ الى ان "ابرز الاولويات والركائز التي حددتها اللجنة تخص قانون الموازنة وازمة كورونا والانتخابات المبكرة ومعالجة الازمة الاقتصادية والصحية الطارئة اضافة الى اولويات التشريع واطر مكافحة الفساد وتشجيع القطاع الصناعي والزراعي وتفعيل الاستثمار والقطاع الخاص وامور مهمة اخرى".

