النائب المالكي ينفي ترشيحه لمنصب وزير الداخلية

نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسر المالكي، الخميس، الأنباء التي تفيد بترشيحه لمنصب وزارة الداخلية في حكومة المكلف مصطفى الكاظمي، مؤكدا أن وجوده في مجلس النواب أكثر أهمية من أي منصب تنفيذي. وقال المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ترشُّحنا لمنصب وزير الداخلية مطلقا". وأضاف المالكي، "وجودنا في مجلس النواب أكثر أهمية بالنسبة لنا من أي منصب تنفيذي، فهو يتيح لنا ادوارا للتشريع والمراقبة، ويوفر لنا مساحة اكبر للخدمة والحراك السياسي والاجتماعي دون قيود والتزامات المواقع التنفيذية".

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