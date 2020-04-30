افاد مصدر برلماني، الخميس، بعقد اجتماع في البرلمان لدراسة المنهاج الوزاري الذي ارسله رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ترأس الاجتماع الأول لدراسة المنهاج الوزاري حيث سيتم مناقشته بشكل مفصل".
واعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الأربعاء، تسلمه المنهاج الوزاري المقدم من قبل الكاظمي، فيما قرر تشكيل لجنة لدراسة المنهاج.
كانت هذه تفاصيل خبر عقد اجتماع في البرلمان لدراسة المنهاج الوزاري الذي ارسله الكاظمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.