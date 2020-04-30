عقد اجتماع في البرلمان لدراسة المنهاج الوزاري الذي ارسله الكاظمي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ترأس الاجتماع الأول لدراسة المنهاج الوزاري حيث سيتم مناقشته بشكل مفصل".

واعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الأربعاء، تسلمه المنهاج الوزاري المقدم من قبل الكاظمي، فيما قرر تشكيل لجنة لدراسة المنهاج.