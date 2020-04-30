نائب عن تحالف القوى يؤكد عدم انتمائه لتحالف المحافظات المحررة

أكد النائب عن تحالف القوى احمد مظهر الجبوري، الخميس، عدم انتمائه لتحالف المدن المحررة الذي اعلن عنه امس.
وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في الوقت الذي تتكاتف القوى السياسية الوطنية لجمع الكلمة وتوحيد الصف والسعي لتشكيل حكومة عراقية وطنية قادرة على انتشال العراق من أزماته، يطل علينا المغرضون محاولين تفتيت وحدة تحالف القوى العراقية مشككين بأنتمائنا وولائنا له".
وأضاف "نحن أذ نعلن للجميع بأننا لازلنا جزء لا يتجزأ من قيادة تحالف القوى العراقية، ننفي ما اعلنه بعض المتقولين وتناقلته وسائل الاعلام، ونؤكد عدم انتمائنا لما يسمى ( تحالف المحافظات المحررة)".
وكشفت النائبة هدى جار الله، امس الأربعاء، عن تشكيل ائتلاف جديد تحت اسم "ائتلاف نواب المدن المحررة"، يضم بعضويته 25 نائباً من ممثلي تلك المناطق.
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