النائب نواف الجربا: لم انضم إلى تحالف المدن المحررة

نفى النائب نواف سعود الجربا، الخميس، انضمامه إلى "تحالف المدن المحررة" الذي اعلن عنه مؤخرا بزعامة خميس الخنجر. وقال الجربا، لـ الخليج 365، إنني انفي ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول انضمامي إلى ما يُسمى "تحالف المدن المحررة".

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