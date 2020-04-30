الوطنية: استجابة الكاظمي لاحياء المحاصصة ضربة في صميم ما دعت إليه المرجعية

انتقد ائتلاف الوطنية، الخميس، تنازلات قدمها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي للكتل السياسية لتمرير حكومته، فيما اشار الى انه ضد مبدأ المحاصصة جملة وتفصيلاً".

وقال رئيس الائتلاف في مجلس النواب كاظم الشمري في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط ان "ائتلاف الوطنية سواء بشخص زعيمه إياد علاوي وأعضائه، كان من بين أوائل القوى السياسية التي رفضت المحاصصة وواجهتها بقوة ومنذ بدء العملية السياسية بعد عام 2003 وحتى اليوم".

واضاف ان "إصرار القوى السياسية على إحياء المحاصصة بهذا الشكل واستجابة رئيس الوزراء المكلف لها، نعدّه نكوصاً بالعملية السياسية، ونعدّه تنصلاً من العهود والوعود التي تم قطعها للمتظاهرين، وضربة في الصميم لما دعت إليه المرجعية الدينية من ضرورة الابتعاد عن المحاصصة وتشكيل حكومات من التكنوقراط والمهنيين".

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وتابع "ان "الائتلاف ضد مبدأ المحاصصة جملة وتفصيلاً"، رافضا "الضغوط التي تمارس على رئيس الوزراء، كما أننا لا نقبل بأن يرضخ الكاظمي لهذه الضغوط".

ودعا الكاظمي الى "الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وإحياء مبدأ المواطنة الذي يقوم على الكفاءة والنزاهة".

وأكد تحالف الفتح، امس الاربعاء، أنه لن يقبل بحكومة شخصيات تابعة لاحزاب وكتل.