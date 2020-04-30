الربيعي خلال افتتاح مشروع التوقيع الالكتروني: سيكون الركيزة الأساسية للحكومة الرقمية

وأوضح الربيعي في كلمة له خلال الافتتاح، ان عمل الوزارة انحصر خلال الفترات السابقة كجهة مسؤولة عن تقديم خدمة الانترنت فقط، دون اخذ دورها الحقيقي في باقي مجالات قطاع تكنولوجيا المعلومات بالرغم من الميزانيات الانفجارية التي كانت متاحة خلال تلك الفترات، مبيناً ان الوزارة تمكنت خلال سنة واحدة وبرغم الظروف التي مر بها البلد من رسم خارطة طريق لتشكيلات الوزارة تتيح لها استغلال طاقاتها وتنفيذ مشاريع تخدم المواطن والبلد وتحويلها الى شركات رابحة.كما قدم الوزير شرحا توضيحيا مبسطا حول طريقة عمل المشروع وفوائده في التحول نحو الحكومة الرقمية معتبراً اياه الركيزة الأساسية للحكومة الرقمية في العراق.

واضاف انه من خلال هذا المشروع سيتم اضفاء الصفة القانونية للتعاملات الالكترونية ولمختلف القطعات المالية والتجارية والصحية وغيرها أسوة بدول العالم المتقدم.

واشار الربيعي الى ان الوزارة كانت لها تجارب ناجحة في تنفيذ مشاريع لعدد من وزارات الدولة وبما يعكس إمكانية وكفاءة العناصر العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفاً انه سيتم مفاتحة وزارات الدولة لبيان رغبتهم الاستفادة من هذا المشروع.



واشاد الربيعي في ختام كلمته بدور الكوادر الاعلامية، داعياً اياهم إلى التعريف بنشاطات الوزارة والمشاريع التي تنفذها خدمة لابناء وطننا الحبيب.