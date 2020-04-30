الشابندر يعلق على اجتماعات الاقليم والمركز: هل ستتزوجون أم تطلقون؟

وقال الشابندر في تغريدة له على موقع تويتر، "سبعة عشر عام ارتضوا البقاء مخطوبين لبعضهم مع كل ما فعلته عقود الاضطهاد وصنعته من شرخ بينهم".

واضاف "لكن مع جميع الفرص المتاحة لهم عجزوا عن توفير عوامل الثقة بينهم"، معتبرا "اليوم نسوا قضيتهم وجلاّدهم و اجتمعوا ليطالبوا بكلفة رسوم السوط من بعضهم"، متساءلا باللهجة الدارجة "على شنو مجتمعين ! حتى تتزوجون لو تطلگون ؟ ".

