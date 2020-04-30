علق السياسي المستقل عزت الشابندر، الخميس، متهكما على اجتماعات وفد اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، وتسائل هل تجتمعون "لتتزوجون ام تطلقون ؟" بعد 17 عاما خطوبة.
وقال الشابندر في تغريدة له على موقع تويتر، "سبعة عشر عام ارتضوا البقاء مخطوبين لبعضهم مع كل ما فعلته عقود الاضطهاد وصنعته من شرخ بينهم".
واضاف "لكن مع جميع الفرص المتاحة لهم عجزوا عن توفير عوامل الثقة بينهم"، معتبرا "اليوم نسوا قضيتهم وجلاّدهم و اجتمعوا ليطالبوا بكلفة رسوم السوط من بعضهم"، متساءلا باللهجة الدارجة "على شنو مجتمعين ! حتى تتزوجون لو تطلگون ؟ ".
واضاف "لكن مع جميع الفرص المتاحة لهم عجزوا عن توفير عوامل الثقة بينهم"، معتبرا "اليوم نسوا قضيتهم وجلاّدهم و اجتمعوا ليطالبوا بكلفة رسوم السوط من بعضهم"، متساءلا باللهجة الدارجة "على شنو مجتمعين ! حتى تتزوجون لو تطلگون ؟ ".
كانت هذه تفاصيل خبر الشابندر يعلق على اجتماعات الاقليم والمركز: هل ستتزوجون أم تطلقون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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