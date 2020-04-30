افاد مصدر امني، الخميس، بانه تم اعتقال اكثر من 100 شخص في بغداد خلال يوم واحد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، نسخة منه ان "دوريات النجدة القت خلال الـ24 ساعة الماضية القبض على 68 شخصا من المخالفين لتعليمات اوقات حظر التجوال". واضافت الى انها "القت القبض على 34 متسولاً ومخمورين اثنين"، مشيرة الى ان "ذلك تم ضمن مناطق متفرقة من العاصمة".

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