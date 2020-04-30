رجح النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الخميس، عقد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي منتصف الأسبوع المقبل في حال لم تحصل "مفاجآت"، مبيناً أن الأجواء الصحية تسمح بعقد الجلسة حضورياً.
وأضاف المسعودي، أن "ما نعتقده أنه سيتم تقديم قائمة من أسماء المرشحين خلال اليومين المقبلين ستطرح على القوى السياسية ثم بعدها يتم الدفع بها إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ثم ترفع بعدها بكتاب رسمي إلى هيئة رئاسة البرلمان قبل 48 ساعة من موعد الجلسة لتحديد موعد لعقدها والتصويت عليها"، مبيناً: "بحال عدم حصول أي معوقات مفاجئة وسارت الأمور وفق المعطيات الحالية فأنه من المتوقع عقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل، أو نهايته للتصويت على الكابينة الوزارية".
وتابع المسعودي، أن "الإجراءات التي ستتبع من الجانب الصحي لعقد الجلسة نعتقد أنها ستكون إجراءات واضحة، وبحال عدم استطاعة المجلس عقد الجلسة بشكل حضوري فمن الممكن اعتماد وسائل الكترونية يمكن الاستعانة عنها بالحضور، لكن بشكل عام فان الأجواء الصحية تسمح في عقد الجلسة بشكل طبيعي".
كانت هذه تفاصيل خبر حضورية أم الكترونية؟ نائب يرجح عقد جلسة منح الثقة منتصف الأسبوع المقبل بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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