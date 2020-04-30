حضورية أم الكترونية؟ نائب يرجح عقد جلسة منح الثقة منتصف الأسبوع المقبل بشرط

وقال المسعودي في حديث لـ الخليج 365، إن "ما تم الاتفاق عليه بشكل شبه نهائي هو تقسيم الوزارات على أساس الاستحقاق الانتخابي، على اعتبار أن الدستور كان واضحاً في الحديث عن تحقيق التوازن بين جميع المكونات"، مبيناً أن "القوى السياسية عازمة على تمرير الكابينة الوزارية بشرط الالتزام بتقديم كابينة وزارية وفق معايير واضحة على الجميع كي تضمن الحصول على الدعم الكامل من جميع أو أغلب أعضاء البرلمان".وأضاف المسعودي، أن "ما نعتقده أنه سيتم تقديم قائمة من أسماء المرشحين خلال اليومين المقبلين ستطرح على القوى السياسية ثم بعدها يتم الدفع بها إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ثم ترفع بعدها بكتاب رسمي إلى هيئة رئاسة البرلمان قبل 48 ساعة من موعد الجلسة لتحديد موعد لعقدها والتصويت عليها"، مبيناً: "بحال عدم حصول أي معوقات مفاجئة وسارت الأمور وفق المعطيات الحالية فأنه من المتوقع عقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل، أو نهايته للتصويت على الكابينة الوزارية".

وتابع المسعودي، أن "الإجراءات التي ستتبع من الجانب الصحي لعقد الجلسة نعتقد أنها ستكون إجراءات واضحة، وبحال عدم استطاعة المجلس عقد الجلسة بشكل حضوري فمن الممكن اعتماد وسائل الكترونية يمكن الاستعانة عنها بالحضور، لكن بشكل عام فان الأجواء الصحية تسمح في عقد الجلسة بشكل طبيعي".