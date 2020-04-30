الموت يغيب ثاني نجم هندي خلال 24 ساعة.. ريشي كابور في ذمة الله

توفي، اليوم الخميس، نجم بوليوود الهندي ريشي كابور عن عمرٍ يناهز الـ67 عاماً، وذلك بعد 24 ساعة من وفاة النجم الهندي الشهير عرفان خان.
وخلال معظم فترات العام الماضي، كان كابور قد مكث في نيويورك لتلقي العلاج.
ويعتبر ريشي أحد أشهر نجوم السينما الهنديّة، ومن بين أفلامه المعروفة "بوبي" و "شانداني".
من جهته، قال الممثل أميتاب باتشان، الذي شارك مع كابور في عدد من الأفلام من بينها "قمر أكبر أنطوني": "ريشي كابور ذهب، لقد توفي.. أنا محطّم".
وولد كابور عام 1952 في مدينة مومباي، ونال البطولة الأولى في السينما في عام 1973 من خلال فيلم Bobby مع ديمبل كاباديا، ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 2000، بات ريشي كوبار بطلاً لأكثر من 90 فيلماً رومانسيا، وبعد العام 2000، صار ريشي كوبار يعمل أكثر مع الأدوار المساعدة.
وأمس الأربعاء، غيّب الموت النجم الهندي الشهير عرفان خان، عن عمر ناهز 53 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السّرطان، الذي جرى تشخيصه لدى خان في العام 2018.
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