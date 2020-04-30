الاتحاد الدولي يشرف على انتخاب رئيس جديد لاتحاد السباحة

2020-04-30 | 11:05
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أعلن الاتحاد العراقي للسباحة، ان الاتحاد الدولي سيرسل ممثلاً عنه للإشراف على اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب رئيس جديد للاتحاد.
وقال امين سر الاتحاد العراقي للسباحة هاشم محمد في بيان تلقته الخليج 365، إن "الاتحاد العراقي للسباحة، تلقى اشعاراً بأن الاتحاد الدولي قد سمى ممثلا له للمشاركة والاشراف على اجتماع الجمعية العامة للاتحاد العراقي للسباحة لانتخاب رئيس جديد له خلفا لسرمد عبدالاله".
وأوضح انه "في الوقت ذاته ارسل الاتحاد الدولي استمارة الترشيح للمنصب وذكر بأن ممثله سيشارك ويشرف عبر الدائرة الالكترونية".
ومن المقرر ان تجتمع الجمعية العمومية في 13 أيار المقبل.
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