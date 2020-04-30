صحة النجف تعلن الموقف الوبائي بشأن كورونا لليوم

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نعلن للمواطنين عن قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء 150 فحصا لحالات مشتبه بها من بينها 69 نموذجا ضمن خطة المسح العشوائي التي تنفذها الدائرة و45 نموذجا من عينات الحجر في ضيافة الدائرة".

واضافت انه "من خلال الفحوصات ظهرت حالة موجبة واحدة خاضعة للتحريات الوبائية في / النجف- طريق ياحسين- عمود 185".

وتابعت "بذلك يكون الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

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304 حالة مؤكدة

271 شفاء

6 حالات وفاة

واكدت "استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم وعلى مدار 24 ساعة لتشخيص الحالات الموجبة وتقديم كافة الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية للملامسين والمصابين"، داعية "جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة وتجنب التجمعات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة ومنها غسل اليدين بالماء والصابون بإستمرار ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".