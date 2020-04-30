مبيعات البنك المركزي في مزاده اليوم تفوق 165 مليون دولار

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية اليوم انخفاضاً في مبيعاته لتصل إلى 165 مليوناً و 486 الفاً و 216 دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأربعاء التي بلغت المبيعات فيها 176 مليوناً و526 ألف دولار.وذهبت المبيعات جميعها لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات واعتمادات) في حين لم يكن هناك أي بيع نقدي للمصارف.

ولم تتقدم أي من المصارف البالغة 29 مصرفاً في مزاد العملة باي عروض لبيع الدولار .