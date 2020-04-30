أعلن البنك المركزي العراقي، أنه قام ببيع أكثر من 165 مليون دولار في ختام الأسبوع من يوم الخميس.
وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية اليوم انخفاضاً في مبيعاته لتصل إلى 165 مليوناً و 486 الفاً و 216 دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأربعاء التي بلغت المبيعات فيها 176 مليوناً و526 ألف دولار.
وذهبت المبيعات جميعها لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات واعتمادات) في حين لم يكن هناك أي بيع نقدي للمصارف.
وذهبت المبيعات جميعها لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات واعتمادات) في حين لم يكن هناك أي بيع نقدي للمصارف.
ولم تتقدم أي من المصارف البالغة 29 مصرفاً في مزاد العملة باي عروض لبيع الدولار .
كانت هذه تفاصيل خبر مبيعات البنك المركزي في مزاده اليوم تفوق 165 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.