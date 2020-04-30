نائبة: وزراء حاليين يقودون عمليات فساد قبل احالتهم للتقاعد

كشفت النائبة اقبال عبد الحسين، الخميس، ان وزراء حاليين يقودون عمليات فساد قبل احالتهم على التقاعد، فيما اشادت بعمل عدد من الوزراء الذين وافقوا على تحمل المسؤولية كاملة لحين تحسن الاوضاع وزوال الازمة.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "غالبية الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة استغلوا الوضع الصحي بتفاقم ازمة كورونا والاقتصادي بانخفاض اسعار النفط عالميا، للقيام بعمليات فساد كبرى تمثلت بابرام عقود مباشرة مشبوهة والغاء عقود ابرمت سابقاً كونهم لم يستفيدوا مادياً منها، ناهيك عن عمليات المساومة والابتزاز ضد بعض الشخصيات".

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واضافت عبد الحسين ان "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وفي حال تمرير حكومته يجب أن يصدر اوامر بمنع سفر جميع الوزراء لحين التأكد من سلامة موقفهم المالي".

واشادت عضو مجلس النواب "بعمل عدد من الوزراء الذين وافقوا على تحمل المسؤولية كاملة لحين تحسن الاوضاع وزوال الازمة، مما يؤكد على وطنيتهم العالية وتفانيهم في العمل من اجل الحفاظ على سمعة البلد".