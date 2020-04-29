الحلبوسي وطالباني يؤكدان ضرورة الالتزام بحل المشاكل وفقا للقانون والدستور

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت الخليج 365 نسخة منه ، ان "الحلبوسي استقبل اليوم،طالباني والوفد المرافق له".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث المسائل العالقة بين بغداد وإقليم كردستان، فيما أكد الجانبان على ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين النافذة وحلِّ المشاكل وفقا للقانون والدستور".