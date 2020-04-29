اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي و نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني ع
وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت الخليج 365 نسخة منه ، ان "الحلبوسي استقبل اليوم،طالباني والوفد المرافق له".
واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث المسائل العالقة بين بغداد وإقليم كردستان، فيما أكد الجانبان على ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين النافذة وحلِّ المشاكل وفقا للقانون والدستور".
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبوسي وطالباني يؤكدان ضرورة الالتزام بحل المشاكل وفقا للقانون والدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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