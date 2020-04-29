التعيبان: على الكاظمي ان يكون جادا ومنصفا في تطبيق المسطرة على الجميع

دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية عبد الامير تعيبان، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إلى أن يكون جادا ومنصفا في تطبيق المسطرة على الجميع. وقال التعيبان في تغريدة على موقعه في "تويتر" أطلعت عليها الخليج 365، إن :" على رئيس الوزراء المكلف ان يكون جادا ومنصفا في تطبيق المسطرة على الجميع سواء كانو شيعة او كرد او سنة، وان لا تؤثر عليه الميول والمحسوبيات من خلال علاقته الحميمة مع الحكمة وعلاقة النسب مع النصر ".



وأضاف أنه "لا يجوز الميلان على حساب مصلحة البلاد واستقلالية الوزراء وكفاءتهم ونزاهتهم".



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