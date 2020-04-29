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الحلبوسي يعلن تسلمه المنهاج الوزاري من الكاظمي

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تسلَّم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما قرر الحلبوسي بحسب مكتبه الاعلامي تشكيل لجنة لدراسة المنهاج.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "تسلم، اليوم الأربعاء، المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي".

وأضاف المكتب، أن "استنادا إلى أحكام المادة (43/ثانيا) من قانون مجلس النواب، قرر سيادته تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول السيد حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب والمستشارين؛ لدراسة المنهاج الوزاري وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه".

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