الحلبوسي يعلن تسلمه المنهاج الوزاري من الكاظمي

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "تسلم، اليوم الأربعاء، المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي".

وأضاف المكتب، أن "استنادا إلى أحكام المادة (43/ثانيا) من قانون مجلس النواب، قرر سيادته تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول السيد حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب والمستشارين؛ لدراسة المنهاج الوزاري وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه".