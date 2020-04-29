تسلَّم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما قرر الحلبوسي بحسب مكتبه الاعلامي تشكيل لجنة لدراسة المنهاج.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "تسلم، اليوم الأربعاء، المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي".
وأضاف المكتب، أن "استنادا إلى أحكام المادة (43/ثانيا) من قانون مجلس النواب، قرر سيادته تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول السيد حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب والمستشارين؛ لدراسة المنهاج الوزاري وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه".
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبوسي يعلن تسلمه المنهاج الوزاري من الكاظمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.