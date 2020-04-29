اعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط، الاربعاء، عن تسجيل اصابة جديدة بكورونا لوافد من سوريا. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل اصابة جديدة لعراقي وافد من سوريا في قضاء العزيزية منطقة برينج". وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات الصحية العاجلة واللازمة ومتابعة الملامسين وأخذ العينات منهم".



وكان محافظ واسط محمد المياحي اعلن، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس وكان محافظ واسط محمد المياحي اعلن، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا في المحافظة منذ عشرة أيام، وقرر تعطيل الدوام الرسمي كل يوم خميس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واسط تعلن تسجيل اصابة جديدة بكورونا لوافد من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.