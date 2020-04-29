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شفاء تسعة مصابين من فايروس كورونا بمدينة الطب في بغداد

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أعلنت مدينة الطب، اليوم الاربعاء، عن شفاء تسع حالات جديدة من كالمرضى المصابين بفايروس .
وقالت المدينة الطبية في بيان تلقته الخليج 365، إنه تم "شفاء (٩) من المرضى المصابين بفايروس كورونا وخروجهم من مركز الشفاء التخصصي التابع لمدينة الطب".

واضافت، أن "بهذا يكون عدد المرضى المتشافين (٨٠) مريضًا"، داعية، المواطنين الى "الالتزام بتعليمات وزارة الصحة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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