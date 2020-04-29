شفاء تسعة مصابين من فايروس كورونا بمدينة الطب في بغداد

أعلنت مدينة الطب، اليوم الاربعاء، عن شفاء تسع حالات جديدة من كالمرضى المصابين بفايروس كورونا.
وقالت المدينة الطبية في بيان تلقته الخليج 365، إنه تم "شفاء (٩) من المرضى المصابين بفايروس كورونا وخروجهم من مركز الشفاء التخصصي التابع لمدينة الطب".
واضافت، أن "بهذا يكون عدد المرضى المتشافين (٨٠) مريضًا"، داعية، المواطنين الى "الالتزام بتعليمات وزارة الصحة".
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