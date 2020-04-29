سامر سعيد يروي تفاصيل 'الأسد' الذي أرعب يونس محمود

ولعب سعيد جنباً الى جانب مع محمود في بطولة كأس القارات والتي اقيمت منافساتها في جنوب افريقيا عام 2009.

وقال سعيد خلال استضافته في برنامج "3-1" الذي يعرض على قناة السومرية ويقدمه الإعلامي طه أبو رغيف، إن "اللجنة المنظمة للبطولة وضعت جميع المنتخبات في فنادق، باستثناء المنتخب العراقي، حيث مكثنا في منتجع".



وأوضح بالقول، "حين أردنا الخروج من المنتجع للذهاب الى المطعم، فوجئنا بوجود حرس يحملون الأسلحة وحين سألنهم عن سبب تواجدهم أبلغونا بان الأسود تتواجد في المنطقة وتمر احياناً من هنا".

وأضاف "في يوم من الأيام، قررت ان اعمل مقلباً بيونس محمود، لذلك تسلقت على شجرة تتواجد عند ممر رابط بين المنتجع والمطعم وفور وصول يونس قفزت على الأرض، ليرتعب يونس ويلوذ بالفرار".

وأكمل سعيد ضاحكاً، "بعدها توجهت الى غرفة تواجده وسألته: ماذا حل بك لماذا تلطخت ثيابك بالوحل؟ اجابني بان اسداً اعترض طريقي، يجب ان نغير مكان اقامتنا".



وفي تلك البطولة حصد ساود الرافدين نقطتين بعد تعادله امام جنوب افريقيا ونيوزلندا والخسارة امام إسبانيا بهدف نظيف.