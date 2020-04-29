الدفاع المدني تستلم 6 عجلات إطفاء وانقاذ ذات استخدام مزدوج

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن استلام 6 عجلات اطفاء وانقاذ ذات الاستخدام المزدوج والمخصص للأبنية المرتفعة.
واوضحت، "اذ لم يستورد العراق منها منذ عام 2007، اي منذ 13 عام، وتعتبر من اهم عجلات الدفاع المدني للتدخل وحسم الحوادث الصعبة والحرجة".
يذكر، وبحسب الدفاع المدني، ان هذا النوع من العجلات قد نفذت العديد من المهام وكان لها الدور الحاسم في اخماد حوادث الحرائق وقد انقذت العديد من المواطنين جراء اندلاع حوادث حريق التي حصلت سابقا ،وتعتبر من العجلات باهضة الثمن وعددها محدود في العراق وستسهم هذه العجلات في دعم مديرية الدفاع المدني للتدخل في الحوادث الكبرى لا قدر الله.
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