هيئة المنافذ تناقش الآلية المطلوبة لاعادة فتحها أمام حركة التبادل التجاري

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "هيأة المنافذ الحدودية عقدت اجتماعاً لمجلس الهيأة برئاسة عمر الوائلي وعضوية ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية العاملة في المنافذ الحدودية وكذلك المحافظات المعنية بذلك، عبر دائرة تلفزيونية بحضور مدير عام الدائرة الإدارية والمالية ومدير عام الدائرة القانونية في هيأة المنافذالحدودية".وأضافت أنه "نوقش في الاجتماع جدول الأعمال والذي تضمن عدة محاور منها مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم (84) لسنة 2020 والذي أكد على أهمية وحدة الإدارة في المنافذ الحدودية وتحديد مهام الهيأة وفق ما كفله قانونها في الإشراف والرقابة والتدقيق والتحري الأمني على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية والإلتزام بما ورد فيه من توجيهات ملزمة ".

وأشارت الهيئة، إلى أن "الاجتماع تناول مناقشة الآلية المطلوبة لاعادة فتح المنافذ الحدودية أمام حركة التبادل التجاري بعد قرار إغلاقها بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد على ان تقتصر البضائع الداخلة على المواد الغذائية والصحية حصراً وان تخضع جميعها لإجراءات الفحص المختبري والفني للتأكد من سلامتهاعلى صحة المواطن".



وبينت أنه "تم التأكيد على أهمية إلزام الجهات الأمنية لتنفيذ واجباتها على ضرورة التنسيق مع مدير المنفذ الحدودي لكونه رئيس الخلية الاستخبارية داخل المنفذ الحدودي".

وأكدت الهيئة، أنه "من ضمن جدول الاعمال تم مناقشة الطلب المقدم من وزارة الدفاع والمتضمن تمكينهم من تخريج الارساليات العسكرية الواردة إليهم وان يكون لهم تواجد دائمي في المنفذ الحدودي، حيث اتفق أعضاء المجلس على عدم الحاجة إلى هذا التواجد الدائمي وتقديم المساعدة إليهم عند ورود الارساليات التابعة لهم".