الكاظمي يرسل المنهاج الوزاري لحكومته الى رئاسة البرلمان

اعلن رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، الاربعاء، عن ارساله المنهاج الوزاري لحكومته الى رئاسة مجلس النواب.
وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر، "أرسلتُ اليومَ المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب الموقر، لاطلاع النواب، وسيتمّ إرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية، ضمن المدة الدستورية، لتحديد جلسة التصويت".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، في 9 نيسان 2020، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي.
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