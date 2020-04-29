وفد اقليم كردستان يلتقي وزير النفط لمناشقة مستحقات الاقليم

ألتقى وفد إقليم كردستان، الأربعاء، وزير النفط ثامر الغضبان لمناقشة مستحقات الإقليم. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "وفد اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني وصل بغداد والتقى وزير النفط ثامر الغضبان". وأضاف أن "اللقاءات مستمرة بغية مناقشة ملف النفط ومستحقات اقليم كردستان وقطع رواتب موظفي الاقليم"، مؤكداً أن "الوفد سيعقد عدة اجتماعات في بغداد لمناقشة الملفات اعلاه".



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