نائب رئيس البرلمان يكشف أهم الملفات التي سيناقشها وفد الإقليم في بغداد

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن حداد قوله، إن "الوفد الحكومي الذي وصل إلى بغداد برئاسة نائب رئيس الحكومة قباد طالباني وعضوية وزراء المالية والتخطيط، سيبحث الملفات الاقتصادية والمالية والمناطق المتنازع عليها".وأضاف أنه "سيتم مناقشة ملف انخفاض أسعار النفط وتداعياته على الاقتصاد العراقي، ومشاركة الاقليم في خفض الإنتاج بنسبة يتم الاتفاق عليها", مؤكداً أن "حكومة الإقليم مستعدة للاتفاق مع بغداد لتسليم كمية النفط المتفق عليها من النفط شريطة ضمان مستحقات الإقليم المالية كافة".

وأوضح أن "الوفد سيلتقي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير المالية الاتحادي, فضلاً عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لبحث استكمال الملفات المعلقة منذ أواخر السنة الماضية بين حكومتي بغداد والإقليم والتوصل إلى اتفاق نهائي وحاسم في مجالات الطاقة والمالية والمناطق المتنازع عليها، وصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم".

