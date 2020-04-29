بعد فرنسا.. الدوري الإيطالي 'على الطريق الحزين'

وفي مقابلة مع قناة "7"، قال سبادافورا "أرى مسارا يضيق أكثر فأكثر بشأن استئناف الدوري. لو كنت مكان رؤساء الأندية سأفكر تحديدا بتنظيم الأمور لعودة آمنة الموسم المقبل الذي من المقرر أن يبدأ في نهاية أغسطس".واضاف: "القرارات التي تقوم دول أخرى باتخاذها كفرنسا مثلا بالأمس، قد تدفع إيطاليا الى سلوك هذا النهج ايضا ليصبح بعد ذلك نهجا أوروبيا".

وكان رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب أعلن، الثلاثاء، أن "موسم 2019-2020 للرياضات الاحترافية لا يمكن أن يُُستأنف" وذلك يعني ضرورة إلغاء الدوري الفرنسي.