محافظ بغداد: عدة مناطق في الكرخ والرصافة مرشحة للحجر المناطقي بسبب كورونا

أكد محافظ بغداد محمد العطا، ان مناطق عدة في جانبي الكرخ والرصافة مرشحة للحجر المناطقي بسبب تفشي فيروس كورونا فيها.
وقال العطا في بيان أطلعت عليه الخليج 365، إن “ارتفاع الإصابات بكورونا في اليومين الماضيين بسبب عدم الالتزام بالحجر الصحي”.
وأضاف أن "دائرتي صحة الكرخ والرصافة تجري يومياً من 8 إلى 10 آلاف فحصاً”، مشيرا الى ان ” ان “ثلاثة آلاف وافد عائد إلى البلاد من مناطق موبوءة”.
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