كورونا في الخليج.. ارتفاع قياسي بالإصابات في دولتين

وأعلنت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تشخيصها في البلاد حتى الآن ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بـ643 حالة جديدة (بعد تسجيل 957 و677 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الاثنين والثلاثاء الماضيين) وبلغ 11311.وارتفع عدد المتعافين من كورونا في قطر بـ109 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الأخير ليبلغ 1243 شخصا، فيما لا تزال حصيلة ضحايا الوباء عند مستوى 10 وفيات.

وفي الكويت، شهدت حصيلة الإصابات بكورونا ارتفاعا قياسيا بـ300 حالة جديدة، ما يمثل ارتفاعا بنحو 50% مقارنة مع إحصاءات يوم أمس (152 إصابة)، وبلغت 3740 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس والضحية مقيم من الجنسية الفلبينية (57 عاما)، لتصبح حصيلة الوفيات 24 حالة.



كما سجلت الوزارة 213 حالة شفاء جديدة وصل بها مجموع المتعافين إلى 1389 شخصا.

ولا يزال 2327 مريضا يتلقون العلاج من كورونا في الكويت، بمن فيهم 66 شخصا في العناية المركزة و28 منهم في حالة حرجة.

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وفي سلطنة عمان، بلغ عدد الإصابات بكورونا 2274 بتسجيل وزارة الصحة 143 إصابة جديدة، وبين المصابين الجدد 42 مواطنا عمانيا فقط، فيما لا تزال حصيلة الوفيات عند مستوى 10 حالات.

وتعد حصيلة اليوم أكبر ارتفاع في الإصابات بكورونا في السلطنة منذ بدء تفشي الفيروس التاجي هناك، وتمثل ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع أرقام يوم أمس (أي 82 حالة جديدة).

وفي البحرين، سجلت حتى الآن، حسب بيانات وزارة الصحة، 2896 إصابة بكورونا، بما في ذلك 1370 حالة شفاء وثماني وفيات.