وزير التخطيط يُعلن عن توفير 2000 فرصة عمل في الأنبار

وأوضح الدليمي خلال مراسم توقيع عقد العمل مع شركة الخيرات العراقية، أن العقد سيتضمن إقامة منطقة تنموية في محافظة الأنبار على مساحة 10 آلاف دونم، لاحتضان المشاريع الشبابية المتوسطة في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية، مؤكداً أن المشروع سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل لأبناء محافظة الأنبار خلال العام الجاري، والذي يعد الثالث من نوعه بعد توقيع عقود مماثلة في محافظتي ذي قار والديوانية.لافتاً إلى أن المصارف الخاصة ستتولى منح القروض الميسرة للشباب في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي، مبيناً ان أعمال المشروع ستنطلق في جميع المحافظات بعد إنجاز كافة الإجراءات اللازمة من قبل الحكومات المحلية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع (الزراعية والصناعية) سيتم ربطها تكاملياً مع بعضها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه اعرب محمد عباس العبيدي المدير المفوض لشركة الخيرات العراقية عن تقديره العالي لجهود وزير التخطيط في دعم وإنجاح المشروع الوطني لتشغيل الشباب من خلال توفيره الظروف الملائمة للعمل، مؤكدا ان المشروع سيسهم في تحريك عجلة التنمية، وتحسين واقع قطاعي الزراعة والصناعة وتحقيق الأمن الغذائي في العراق، مشيراً الى ان العمل بالمشروع سيبدأ فوراً، وسيلمس الشباب نتائجه خلال فترة قصيرة.

