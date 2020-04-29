اتحاد الكرة يكشف عن برنامج لتطوير الحكام

2020-04-29 | 13:24
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كشفت اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن برنامج لتطوير الحكام واعدادهم معرفياً وبدنياً.
وقال الناطق الاعلامي للجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم رعد سليم في بيان لاتحاد الكرة، إن "التنسيق بين اللجنة ودائرة الحكام، اثمر عن المباشرة بتطبيق البرنامج المعد لتطوير واعداد الحكام معرفيا وبدنيا، من خلال ورشة العمل الالكترونية الجماعية العامة".
واضاف أن "البرنامج يسهم للحفاظ على جاهزية الحكام بصورة مستمرة، يتم متابعة تنفيذ خطواته من رئيس واعضاء اللجنة والدائرة التحكيمية ".
واشار سليم الى ان "البرنامج يتضمن المحاضرات النظرية في قانون اللعبة، ومستجداته، وطرح الأسئلة العامة وعرض افلام عدة، لتحليل الحالات التحكيمية والتدريبات العملية وتمارين اللياقة البدنية، في خطوة لتطوير قدرة الحكام على اتخاذ القرار الصحيح والعمل بروح الفريق الواحد".
واكمل "لجنة الحكام والدائرة التحكيمية تعملان على استثمار توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا، لزيادة المعرفة بالقانون، والارتقاء بالجانب البدني، ليكونوا الحكام بأتم بالجاهزية لقيادة المباريات بصورة لائقة، في أي وقت تنطلق فيه المنافسات الكروية محليا وقاريا"
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