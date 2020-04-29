اتحاد الكرة يكشف عن برنامج لتطوير الحكام

وقال الناطق الاعلامي للجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم رعد سليم في بيان لاتحاد الكرة، إن "التنسيق بين اللجنة ودائرة الحكام، اثمر عن المباشرة بتطبيق البرنامج المعد لتطوير واعداد الحكام معرفيا وبدنيا، من خلال ورشة العمل الالكترونية الجماعية العامة".واضاف أن "البرنامج يسهم للحفاظ على جاهزية الحكام بصورة مستمرة، يتم متابعة تنفيذ خطواته من رئيس واعضاء اللجنة والدائرة التحكيمية ".

واشار سليم الى ان "البرنامج يتضمن المحاضرات النظرية في قانون اللعبة، ومستجداته، وطرح الأسئلة العامة وعرض افلام عدة، لتحليل الحالات التحكيمية والتدريبات العملية وتمارين اللياقة البدنية، في خطوة لتطوير قدرة الحكام على اتخاذ القرار الصحيح والعمل بروح الفريق الواحد".

