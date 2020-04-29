الديمقراطي الكردستاني يحذر من استخدام رواتب الموظفين للضغط على الاقليم

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ارام بالاتي، الاربعاء، ان اقليم كردستان لم يستلم من بغداد غير رواتب موظفيه منذ أكثر من عام، فيما حذر من استخدام رواتب الموظفين للضغط على الإقليم، مشيرا الى أن ذلك سيؤدي لنتائج كارثية.
وأضاف بالاتي، أن "الإقليم ونتيجة لعدد من المشاكل الفنية بسبب طبيعة عقود الشراكة مع الشركات النفطية عجز عن تسليم الحصة المتفق عليها مع بغداد، وبالمقابل لم يتسلم الإقليم أي مبلغ من حصته بالموازنة باستثناء رواتب الموظفين"، لافتا إلى أن "اليوم فان موازنة عام 2020 لم تقر حتى اللحظة بسبب المشاكل السياسية والخلافات وعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة".
وأكد بالاتي، أن "اليوم وبهذا الوقت مع حوارات تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي وكمحاولة لتصفية حسابات سياسية من قبل بعض الجهات، ضد اقليم كردستان فقد تم قطع رواتب موظفي الاقليم في محاولة للضغط على الاقليم من خلال ورقة الرواتب، وهو اسلوب نعتقد انه لايمكن السماح به لانه سيؤدي الى نتائج كارثية وسيزيد الشرخ المجتمعي بين مكونات البلد الواحد".
وشدد بالاتي على، أن "موقف القوى الكردستانية موحد تجاه ضرورة التزام حكومة بغداد تجاه مواطنين اقليم كردستان وسيعمل الوفد الكردستاني الذي سيزور بغداد مناقشة هذه القضية من الناحية القانونية لانه ليس هنالك اي سند قانوني او دستوري لقطع هذه الرواتب".
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