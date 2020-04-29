الديمقراطي الكردستاني يحذر من استخدام رواتب الموظفين للضغط على الاقليم

وقال المتحدث باس كتلة الحزب النيتبية آرام بالاتي في حديث لـ الخليج 365، "هناك اتفاق تم تضمينه في موازنة عام 2019 بتسليم الاقليم 250 الف برميل يوميا إلى بغداد مقابل تسليم بغداد مستحقات الإقليم من الموازنة، وبحال عدم التسليم يتم استقطاع تلك النسبة"، مبينا أن "الاتفاق استثنى رواتب الموظفين في الإقليم على اعتبار إنهم يعاملون كباقي موظفي الدولة العراقية ولاينبغي زجهم في اي سجالات او خلافات سياسية بصفتهم مواطنين عراقيين ولهم حقوق على الدولة العراقية".وأضاف بالاتي، أن "الإقليم ونتيجة لعدد من المشاكل الفنية بسبب طبيعة عقود الشراكة مع الشركات النفطية عجز عن تسليم الحصة المتفق عليها مع بغداد، وبالمقابل لم يتسلم الإقليم أي مبلغ من حصته بالموازنة باستثناء رواتب الموظفين"، لافتا إلى أن "اليوم فان موازنة عام 2020 لم تقر حتى اللحظة بسبب المشاكل السياسية والخلافات وعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة".

وأكد بالاتي، أن "اليوم وبهذا الوقت مع حوارات تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي وكمحاولة لتصفية حسابات سياسية من قبل بعض الجهات، ضد اقليم كردستان فقد تم قطع رواتب موظفي الاقليم في محاولة للضغط على الاقليم من خلال ورقة الرواتب، وهو اسلوب نعتقد انه لايمكن السماح به لانه سيؤدي الى نتائج كارثية وسيزيد الشرخ المجتمعي بين مكونات البلد الواحد".



وشدد بالاتي على، أن "موقف القوى الكردستانية موحد تجاه ضرورة التزام حكومة بغداد تجاه مواطنين اقليم كردستان وسيعمل الوفد الكردستاني الذي سيزور بغداد مناقشة هذه القضية من الناحية القانونية لانه ليس هنالك اي سند قانوني او دستوري لقطع هذه الرواتب".