الاستخبارات: القبض على تاجر مخدرات بحوزته 14 ألف حبة مخدرة في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، إلقاء القبض على تاجر مخدرات في منطقة زنكورة بالرمادي، مشيرة إلى ضبط 14 ألف حبة مخدرة بحوزته. وقالت المديرية، إنه "استمراراً لجهودها في تعقب عصابات الجريمة المنظمة وبكمين محكم، ألقت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٨ وقسم شؤون المخدرات في الرمادي، القبض على أحد تجار الحبوب المخدرة في منطقة زنكورة بالرمادي - الأنبار".



وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن مفارزها "ضبطت بحوزته ١٤٠٠٠ حبة مخدرة، وقد تم تسليمه للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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