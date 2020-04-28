صحة الرصافة تجري اكبر حملة رصد وبائي بشأن كورونا اليوم

وقال مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صحة الرصافة اطلقت اليوم اكبر حملة للرصد الوبائي للتحري عن اصابات فيروس كورونا في الرصافة عموما والمحلات الموبوءة التي سجلت اعلى معدلات اصابة خصوصا".

واضاف ان "الحملة نفذت من قبل ملاكات قطاعات الرعاية الصحية الاولية في الرصافة والكوادر الساندة لها في المؤسسات الصحية"، مشيرا الى انه "تم اجراء 5 الاف فحص مختبري سريع خلال تلك الحملات".

واوضح ان "الفحص السريع يكون عن طريق الدم ومن تظهر نتائجه موجبة يتم احالته لفحص المسح المختبري عن طريق الفم لأخذ مسحة للتأكد من اصابته".

Advertisements

وافاد الساعدي ان "الغرض من تلك الحملات هو للتحري عن الاصابة في موطنها قبل نقلها للأخرين وانتقالها من محل الى اخر ومن دار الى اخر"، لافتا الى ان "الحملة شملت مواطنين في الاسواق وفي الشوارع والمنازل والباعة المتجولين وغيرهم".

وتابع ان "الحملة تخللها حملات تعفير واسعة للأزقة والاسواق العامة والشوارع والمنازل ومحاضرات توعوية حول اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية".

واكد استمرار تلك الحملات لحين القضاء على الفيروس"، داعيا الى "الالتزام بإجراءات الحظر الصحي كون الخطر لايزال موجود وعدم اهمال النصائح التي تصدر عن المؤسسات الصحية والتمسك بإجراءات الوقاية وغيرها".