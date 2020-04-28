واسط تعلن الموقف الوبائي وقرارات خلية الازمة

اعلنت دائرة صحة واسط، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي في المحافظة لليوم الثلاثاء، فيما ذكرت خلية الازمة عددا من القرارات.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الموقف الوبائي في محافظة واسط لليوم الثلاثاء، هو عدم تسجيل اصابات جديدة، والحالات الموجبة قيد العلاج عدد ٤".

واضاف ان "الحالات المشتبة بها داخل المستشفى بشكل عام اقل من السابق".

فيما اصدرت خلية الازمة عددا من القرارات وتضمنت:

١- يكون الحظر ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع تام وشامل ومن ضمنها العيادات الخاصة والمجمعات الطبية.

٢- استمرار استثناء الملاكات الصحية والقوات الأمنية الصحفيين والاعلاميين و الدوائر الخدمية والصيدليات والمخابز والأفران وحركة المواد الغذائيه والخضار

٣- غدا يوم الأربعاء ٢٠٢٠/٤/٢٩ يسمح لحركه العجلات الصالون الخاصة ذات الرقم الزوجي

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٤- متابعة الوافدين من الخارج وبشكل دقيق وبالتنسيق بين دائرة الصحة والجهات الامنية وكذلك التنسيق بين المحافظة وسلطة الطيران المدني وتزويدنا بالاسماء والعناوين واسم الدولة والمنطقة التي قدموا منها وإجراء الفحوصات وأخذ العينات منهم ويكون الحجر الصحي أما مركزي داخل بغداد او حجر منزلي مشدد في محافظاتهم

٥ - استمرار عملية التعقيم والتعفير في مناطق عده في المحافظة من قبل ابطال الصحة ورجال الدفاع المدني وزراعة واسط

٦ - عدم وجود اصابات جديدة يعني اننا نسير في الطريق الصحيح ان شاء الله ولا يعني انتهاء المرض والوباء وخصوصا بعد ظهور اصابات كثيرة في المحافظات الأخرى ، لذلك يجب علينا ان نستمر ونتعاون ونصبر وخصوصاً في شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والطاعة والمغفرة،

٧- اهلنا الكرام في واسط الحبيبة ندعوكم الى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الوقائية وعدم الخروج من البيت الا للضرورة، ابتعد وامنع التجمعات البشرية.

٨- يكون الدوام في المؤسسات الحكومية كافة بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة حصرا ، على ان لا يتجاوز ذلك نسبه ( ٢٥٪ ؜) .