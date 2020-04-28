مدير عام السومرية يعزي بوفاة واثق الهاشمي

تقدم مدير عام مؤسسة السومرية عمار طلال، باحر عبارات التعازي الى عائلة الفقيد الدكتور واثق الهاشمي. وقال طلال "ببالغ الأسى والحزن تلقینا نبأ وفاة المحلل والخبير السياسي الدكتور واثق الهاشمي الذي نفتقد برحيله شخصية قدمت الكثير". وتابع "نسأل الباري أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته واصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون".

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