رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الإسراع في حسم ملف تشكيل حكومة جديدة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، ضرورة تضافر الجهود للإسراع في حسم ملف تشكيل حكومة جديدة، فيما شدد على ضرورة الاحتكام إلى الدستور والالتزام الكامل بقانون الموازنة بشأن المسائل العالقة بين بغداد واربيل.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن صالح "استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب وعدداً من اعضاء اللجنة".

وأكد صالح بحسب البيان "ضرورة تضافر الجهود للإسراع في حسم ملف تشكيل حكومة جديدة تسعى لتحقيق الإصلاحات المنشودة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة جرّاء انتشار جائحة كورونا التي تستدعي وقوف الجميع لضمان الحفاظ على أرزاق المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وعدم المساس بمرتبات الموظفين وبالذات الدرجات المتدنية".

وأشار رئيس الجمهورية الى "أهمية واستثمار الطاقات الوطنية لدعم الناتج المحلي والوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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وبشأن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم حول الواردات وقانون النفط والغاز، أكد رئيس الجمهورية "ضرورة الاحتكام إلى الدستور والالتزام الكامل بقانون الموازنة واستحقاقاتها والمصلحة الوطنية للوصول إلى تفاهمات مؤسساتية غير مرهونة بالاعتبارات السياسية، وتحفظ حقوق العراقيين كافة".

وأضاف أن "تسوية المطالبات المالية استحقاق مطلوب حسب الدستور وقانون الموازنة، لكن يجب ان لا يمنع ذلك الالتزام بتأمين رواتب الموظفين في الإقليم أسوة ببقية أنحاء العراق كونها حقاً دستورياً ويجب حمايتها من المتغيرات السياسية"، مشيراً الى أن "المخلصين لن يقبلوا بتحميل المواطنين وأرزاقهم وزر الاختلافات السياسية".