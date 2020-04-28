نائب يحذر من حرب اقتصادية مرافقة لوباء كورونا

وقال الجنابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عدداً كبيراً جداً من حاويات البيض الفاسد (ما يقارب 60 ناقلة) من البيض المهرب من دولة مجاورة دخلت الحدود العراقية ثم تم تزوير اوراقها بصورة تبين أن هذا البيض هو منتج محلي وقد وصلت الى اسواق بغداد الرئيسية ليتم تصريفه في السوق العراقية".وأضاف أن "ذلك سيؤدي بدوره الى كارثة صحية اضافة الى سرقة العملة الى تلك الدولة"، مبيناً أن "بعض الجهات المسؤولة متواطئة في هذا الامر ويجب على الحكومة العراقية اتخاذ الاجرائات القانونية والأمنية بحق تلك الجهات".

ودعا الجنابي، وزارة الصحة إلى "العمل بجد من خلال الدوائر ذات العلاقة لإيقاف اعمال تهريب المواد الغذائية الفاسدة الى ابناء الشعب العراقي".