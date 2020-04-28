عدم الاتفاق على تقسيم الوزارات واستمرار المحاصصة الحزبية والمكوناتية امران ربما يدفعان المكلف الجديد الى الاعتذار، لاسيما في ظل التحديات المالية والصحية والامنية التي تهدد البلاد
علاوي والزرفي واليوم الكاظمي.. اسماء رشحت لرئاسة الوزراء وبعدها بأيام قليلة اصطدمت بجدار المحاصصة وأصبح تمرير الكابينة الوزارية من دونها أمرا مستحيلا..لذا ارغم المكلفون سابقا على التنحي بسبب رفض الكتل السياسية
اما الكاظمي فيبدو بأنه سيلجأ هو الاخر إلى الاعتذار فاتحا الباب أمام حكومة عبد المهدي بالبقاء إلى حين تنفيذ الانتخابات المبكرة
اما الكاظمي فيبدو بأنه سيلجأ هو الاخر إلى الاعتذار فاتحا الباب أمام حكومة عبد المهدي بالبقاء إلى حين تنفيذ الانتخابات المبكرة
وبالرغم من الأزمات التي تحيط بالعراق من تدني أسعار النفط وعجز الميزانية الضخم ووباء كورونا واستمرار التظاهرات الا ان الساسة متمسكون بالمطامع على حساب الشعب الذي فقد الأمل بتشكيل حكومة كفاءات تنهض بالواقع العام للبلاد
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو تحديات عدة تواجه المكلف الجديد وتوقعات بتقديمه الاعتذار خلال ايام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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