بالفيديو تحديات عدة تواجه المكلف الجديد وتوقعات بتقديمه الاعتذار خلال ايام

علاوي والزرفي واليوم الكاظمي.. اسماء رشحت لرئاسة الوزراء وبعدها بأيام قليلة اصطدمت بجدار المحاصصة وأصبح تمرير الكابينة الوزارية من دونها أمرا مستحيلا..لذا ارغم المكلفون سابقا على التنحي بسبب رفض الكتل السياسيةاما الكاظمي فيبدو بأنه سيلجأ هو الاخر إلى الاعتذار فاتحا الباب أمام حكومة عبد المهدي بالبقاء إلى حين تنفيذ الانتخابات المبكرة

وبالرغم من الأزمات التي تحيط بالعراق من تدني أسعار النفط وعجز الميزانية الضخم ووباء كورونا واستمرار التظاهرات الا ان الساسة متمسكون بالمطامع على حساب الشعب الذي فقد الأمل بتشكيل حكومة كفاءات تنهض بالواقع العام للبلاد