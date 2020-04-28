الكاظمي: الحكومة سوف تسعى لإجراء انتخابات على أسس نزيهة وعادلة

أكد رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن الحكومة سوف تسعى لإجراء انتخابات على أسس نزيهة وعادلة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الكاظمي استقبل، اليوم، بمكتبه الرسمي وفداً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان، وجرى خلال اللقاء أيضا بحث عمل المفوضية العليا للانتخابات واحتياجاتها ومهامها المستقبلية".
وأوضح الكاظمي بحسب البيان، أن "الحكومة سوف تسعى الى إجراء انتخابات على أسس نزيهة وعادلة تستجيب لمقتضيات المرحلة، وتعيد انتاج الثقة في العملية الانتخابية ومجمل النظام الانتخابي".
وأوضح الكاظمي بحسب البيان، أن "الحكومة سوف تسعى الى إجراء انتخابات على أسس نزيهة وعادلة تستجيب لمقتضيات المرحلة، وتعيد انتاج الثقة في العملية الانتخابية ومجمل النظام الانتخابي".
وخاطب الكاظمي الوفد بالقول :" أتم شركاء لرئيس الوزراء وحكومته للعبور بالبلاد من الأزمة الحالية"، داعياً إلى "ضرورة التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
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