دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الطلوبي العكيلي، الثلاثاء، إلى إصدار قرار بمنع سفر وزير الكهرباء والوكلاء والمدراء العامين ورؤساء اللجان المشكلة لأغراض التعيين لحين اجراء تحقيق عادل حول قضية التعيينات الغريبة بالوزارة وملابساتها، متهما وزير الكهرباء بأن لعبته أصبحت "الضحك على الفقراء".
وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "لعبة وزير الكهرباء اصبحت الضحك على الفقراء، فبعد ان عمل اصحاب الاجور بين ٥-٩ اشهر لأقل واحد منهم، نجد ان الوزارة لم تلتزم بتسديد رواتبهم كاملة، بل عملت على تحضير مبلغ مقداره ٢٢٥ لدفعه للأجير الواحد ولا نعرف هل هو صدقة ام مساعدة بمناسبة شهر رمضان ام هو تبرعات من اصحاب الشركات لتهيئة وجبات اطعام كما هو الحال في وزارة العمل".
ودعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية، إلى "إصدار قرار بمنع سفر وزير الكهرباء والوكلاء والمدراء العامين ورؤساء اللجان المشكلة لأغراض التعيين لحين اجراء تحقيق عادل حول قضية التعيينات الغريبة وملابساتها"، مشدداً على اننا "نتوسم الخير بالحكومة الحالية و القضاء من خلال الادعاء العام وكذلك هيئة النزاهة في رسالة صريحة من قبلنا ان تنصف هؤلاء الفقراء وان تعمل بصورة جدية في التحقيق حول تعيينات الاجور التي ان دلت على شئ فتدل على استخاف كبير بالطبقة الفقيرة من الشعب العراقي".
وأكد على "ضرورة ان يصرح وزير الكهرباء رسميا عن باقي رواتبهم هل يدفعها ام لا، كون العقد تم تحديد المبلغ فيه بشكل واضح"، لافتا الى انه "من حق كل اجير بعد تقديم التظلم للوزير اقامة دعوى ضده واضحة وصريحة للمطالبة بحقوقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يتهم وزير الكهرباء بـ'الضحك على الفقراء' ويدعو لمنعه ووكلاءه من السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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